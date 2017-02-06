Ботокс или филлеры? Ревитализация или операция? Оказывается, выбор омолаживающих процедур больше зависит от типа, чем от стажа старения.

Ольга Шемонаева Пластический хирург и специалист по контурной пластике, действительный член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПЭХ)

Лицо — это же не только кожа. Мимические мышцы, подкожно-жировая клетчатка, даже сама форма черепа — все меняется с возрастом. И тип старения (а значит, и метод борьбы с ним) зависит от изменений на разных уровнях.

Мелкоморщинистый тип старения

Как правило, он свойственен женщинам с тонкой сухой кожей и слабо развитой подкожно-жировой клетчаткой.

В народе такой тип старения еще называют «печеное яблочко»: большое количество мелких морщин на щеках, «гусиные лапки» у глаз, «кисетные» морщины вокруг губ, «сеточка» в области нижних век. У женщин с этим типом старения часто возникает пигментация. «Молодая» форма лица может сохраняться довольно долго, но кожа будто высыхает.

Омолаживающие процедуры:

Главная задача при таком типе старения — «оживить» кожу, запустить механизмы самовосстановления. Поэтому чаще всего предлагается биоревитализация, плазмолифтинг, использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты, лазерные шлифовки, ретиноевые пилинги. Поскольку на сухой коже довольно рано проявляются и закрепляются мимические морщинки, то разумно защищаться от них с помощью ботулинотерапии.