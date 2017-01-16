Все, что нужно знать про ОРВИ, вы уже знаете. Но если больничный закончился, а горло все болит? Или болит вообще вне связи с простудой?

Элина Карасева врач-оториноларинголог клиники «Атлас»

Если горло болит, пусть и не сильно, но долго, есть повод насторожиться. Это может быть, например:

1. Рак

На боль в горле, першение, сухость, охриплость, ощущение инородного тела люди жалуются и при онкологических процессах. Лечению полосканием и пастилками эта боль не поддается, но, поскольку она не слишком сильная, люди порой годами не обращаются к врачу. Если неприятные ощущения в горле сопровождаются периодическим кашлем с кровью, это может быть признаком распада или травмирования опухоли.

Порой встречается и обратная ситуация: человек боится, что у него рак, из-за страха ему кажется, что горло болит. В данном случае бывает достаточно комплексного осмотра у врача-оториноларинголога: многие пациенты, узнав, что с горлом все в порядке, сразу же перестают чувствовать боль.

2. ГЭРБ

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — одна из самых частых причин «беспростудной» боли в горле. Желудочный сок попадает в пищевод и выше, раздражая слизистую (особенно ярко это проявляется по утрам). Чтобы полностью избавиться от такой боли, необходимо лечение у гастроэнтеролога. А пока прекращайте есть за два-три часа до сна, спите на высокой подушке, утро начинайте со стакана теплой воды и легкого завтрака.

3. Аллергия

Иногда боль в горле является симптомом различных аллергий, также сопровождаемых отеком и сыпью. Слизистая оболочка горла воспринимает аллерген как угрозу и защищается, а защита проявляется именно раздражением. Основным лечением в такой ситуации является прием антигистаминных препаратов.