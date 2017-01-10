Проснуться, включиться в рабочий ритм и сохранить трудоспособность на протяжении дня сложно. Особенно зимой. Особенно в первую рабочую неделю.

Дневная сонливость — это не болезнь, а лишь симптом, характерный для ряда состояний и заболеваний. Существует более 30 причин ее возникновения. Некоторые из них отравляют нам жизнь круглогодично, иные — преимущественно зимой. Как их найти и обезвредить, расскажет заведующий Центром медицины сна санатория «Барвиха», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Роман Бузунов.

Роман Бузунов сомнолог, д.м.н., профессор

1. Сезонное аффективное расстройство

В холодное время года день очень короткий, притом бо́льшую часть светового дня человек проводит в помещении. В итоге мы практически не видим естественного света, а ведь это очень важно. Когда солнечный свет не попадает на сетчатку глаз, в организме активно синтезируется гормон сна мелатонин. В это же время сокращается продукция серотонина — «гормона счастья», что проявляется сниженным настроением и апатией. Отсюда — типичное для многих состояние: хочется спать.

Чтобы нормализировать ситуацию, нужно проводить больше времени на улице, особенно днем. Кроме того, хорошо помогает светотерапия — использование специальных ламп или светобоксов, испускающих яркий бело-голубой свет, схожий по своим характеристикам с солнечным спектром.

2. Праздники

Банально: Новый год встречают ночью. Ночью едят-пьют-гуляют и утром ложатся спать. Просыпаются после обеда — и снова устанут лишь к утру… Потом приходится неделями возвращаться в рабочий режим. Солнечного света при этом зачастую вообще увидеть не успеваем.

Интересно, что проблемы со сном могут возникнуть еще до праздников. Выбор подарков, блюд в меню, нарядов — это стрессовая ситуация, которая нарушает сон. Дополнительный негативный фактор — светящиеся мониторы (они же для многих — основной источник развлечений в праздники). Свет от телефонов и планшетов воздействует на сетчатку глаз и подавляет выработку мелатонина, гормона сна. В результате человек проводит половину ночи в поисках развлечений, а вторую половину ночи тщетно пытается уснуть.

Запретите себе смотреть в экран после работы — и можно будет наладить режим: спать ночью и бодрствовать днем.

Эта причина сонливости не связана со временем года, но она одна из самых опасных для здоровья. Синдром обструктивного апноэ — это частые ночные остановки дыхания на фоне храпа.

Остановки дыхания при апноэ длятся не менее 10 секунд и могут повторяться сотни раз за ночь. Это приводит к кислородному голоданию органов и нарушению их работы. Кроме того, сон при обструктивном апноэ становится беспокойным и часто прерывающимся, что не дает человеку выспаться и вызывает сильную, порой даже мучительную сонливость на протяжении дня. Многие больные даже не догадываются о наличии у них заболевания и связывают свои дневные симптомы с чем угодно, но только не с собственным храпом.

20% всех аварий на дорогах вызваны засыпанием водителей за рулем, а в половине этих случаев «виноват» синдром обструктивного апноэ сна.

Проблема апноэ без вмешательства докторов не решается.

Если вы не можете заснуть или часто просыпаетесь ночью, естественно, днем вам хочется спать.

У бессонницы несколько десятков причин — и выбор лечения зависит от них. Иногда справиться с ней легко: например, если она вызвана избыточным потреблением кофеина, достаточно всего лишь не пить крепкий чай и кофе во второй половине дня. В тех же случаях, когда причинами бессонницы становятся психические, неврологические и другие проблемы, не обойтись без проведения полисомнографии и длительного лечения при участии сомнолога и, возможно, других специалистов.

5. Заболевания

Когда человек болеет, даже если это просто простуда, а не что-то серьезное, то он часто жалуется на сонливость. Поводом для появления дневной сонливости может стать не сама болезнь, а ее лечение: прием различных лекарственных препаратов.

Когда сонливость вызвана заболеванием, не надо с ней бороться, надо спать. До самого выздоровления — столько, сколько требует организм.

Фото: shutterstock.com

Читайте также:

Как пережить темноту: лучшие средства от зимней депрессии

Еще пять минуток: 7 причин постоянной сонливости