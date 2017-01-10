Дневная сонливость — это не болезнь, а лишь симптом, характерный для ряда состояний и заболеваний. Существует более 30 причин ее возникновения. Некоторые из них отравляют нам жизнь круглогодично, иные — преимущественно зимой. Как их найти и обезвредить, расскажет заведующий Центром медицины сна санатория «Барвиха», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Роман Бузунов.
1. Сезонное аффективное расстройство
В холодное время года день очень короткий, притом бо́льшую часть светового дня человек проводит в помещении. В итоге мы практически не видим естественного света, а ведь это очень важно. Когда солнечный свет не попадает на сетчатку глаз, в организме активно синтезируется гормон сна мелатонин. В это же время сокращается продукция серотонина — «гормона счастья», что проявляется сниженным настроением и апатией. Отсюда — типичное для многих состояние: хочется спать.
Чтобы нормализировать ситуацию, нужно проводить больше времени на улице, особенно днем. Кроме того, хорошо помогает светотерапия — использование специальных ламп или светобоксов, испускающих яркий бело-голубой свет, схожий по своим характеристикам с солнечным спектром.
2. Праздники
Банально: Новый год встречают ночью. Ночью едят-пьют-гуляют и утром ложатся спать. Просыпаются после обеда — и снова устанут лишь к утру… Потом приходится неделями возвращаться в рабочий режим. Солнечного света при этом зачастую вообще увидеть не успеваем.
Интересно, что проблемы со сном могут возникнуть еще до праздников. Выбор подарков, блюд в меню, нарядов — это стрессовая ситуация, которая нарушает сон. Дополнительный негативный фактор — светящиеся мониторы (они же для многих — основной источник развлечений в праздники). Свет от телефонов и планшетов воздействует на сетчатку глаз и подавляет выработку мелатонина, гормона сна. В результате человек проводит половину ночи в поисках развлечений, а вторую половину ночи тщетно пытается уснуть.
Запретите себе смотреть в экран после работы — и можно будет наладить режим: спать ночью и бодрствовать днем.
3. Синдром обструктивного апноэ
Эта причина сонливости не связана со временем года, но она одна из самых опасных для здоровья. Синдром обструктивного апноэ — это частые ночные остановки дыхания на фоне храпа.
Остановки дыхания при апноэ длятся не менее 10 секунд и могут повторяться сотни раз за ночь. Это приводит к кислородному голоданию органов и нарушению их работы. Кроме того, сон при обструктивном апноэ становится беспокойным и часто прерывающимся, что не дает человеку выспаться и вызывает сильную, порой даже мучительную сонливость на протяжении дня. Многие больные даже не догадываются о наличии у них заболевания и связывают свои дневные симптомы с чем угодно, но только не с собственным храпом.
20% всех аварий на дорогах вызваны засыпанием водителей за рулем, а в половине этих случаев «виноват» синдром обструктивного апноэ сна.
Проблема апноэ без вмешательства докторов не решается.
4. Бессонница
Если вы не можете заснуть или часто просыпаетесь ночью, естественно, днем вам хочется спать.
У бессонницы несколько десятков причин — и выбор лечения зависит от них. Иногда справиться с ней легко: например, если она вызвана избыточным потреблением кофеина, достаточно всего лишь не пить крепкий чай и кофе во второй половине дня. В тех же случаях, когда причинами бессонницы становятся психические, неврологические и другие проблемы, не обойтись без проведения полисомнографии и длительного лечения при участии сомнолога и, возможно, других специалистов.
5. Заболевания
Когда человек болеет, даже если это просто простуда, а не что-то серьезное, то он часто жалуется на сонливость. Поводом для появления дневной сонливости может стать не сама болезнь, а ее лечение: прием различных лекарственных препаратов.
Когда сонливость вызвана заболеванием, не надо с ней бороться, надо спать. До самого выздоровления — столько, сколько требует организм.
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