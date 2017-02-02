Человечество в растерянности! Оно не знает, что думать об углеводах. Хуже того, оно даже не знает, что считать углеводами, а потому не может понять, что можно есть, а чего нельзя.

Обсудить распространенные углеводные мифы и установить истину мы пригласили диетолога, стоматолога и терапевта.

Дарья Русакова к.м.н, главный врач клиники «Питание и здоровье», научный сотрудники клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Елена Тощакова врач общей практики медицинской компании Genotek

Алексей Шинкаренко стоматолог

Миф 1. От углеводов толстеют. Поэтому самые эффективные диеты — безуглеводные.

Дарья Русакова: Если говорить о калорийности, то самые «сытные» — жиры. Белки и углеводы дают примерно одинаковое количество калорий на единицу массы. Однако углеводистая пища влияет на уровень глюкозы в крови и выработку инсулина, что приводит к повышению аппетита. Белков много не съешь, а вот углеводов — запросто. После белковых продуктов долгое время сохраняется чувство сытости, они дольше перевариваются. Съесть 300 г мяса сложнее, чем 300 г конфет. То есть углеводов проще переесть — потому и считается, что от них толстеют.

Но безуглеводные диеты не так уж легко переносятся, как принято думать. Углеводы нужны и важны для здоровья. На низкоуглеводной диете появляется слабость, утомляемость, снижение памяти.

Миф 2. Медленные углеводы полезны, быстрые — вредны.

Для начала давайте разберемся, что такое медленные углеводы и что такое быстрые. Это не очень научные названия, но они объясняют самую суть. Медленные углеводы медленно повышают уровень глюкозы в крови, быстрые — быстро.

Медленные углеводы (крахмал, клетчатка, пектины) — это сложные углеводы (полисахариды). Им в организме сначала надо разложиться до дисахаридов, а потом уж до глюкозы.

Быстрые углеводы — это в основном дисахариды (самые известные из них — сахароза и лактоза), которые очень быстро распадаются на «запчасти». Соответственно, быстро повышают уровень глюкозы в крови и, при неиспользовании (то есть при отсутствии физической нагрузки), быстро откладываются в запасы.

Если человек не испытывает повышенной физической нагрузки, то следует ограничивать в рационе количество любых углеводов — как простых, так и сложных. Медленные в конечном итоге превращаются в быстрые и если они не потрачены, то отложатся в жировые запасы. Дарья Русакова

Елена Тощакова: Но если вы во время занятий спортом почувствовали головокружение или слабость — это гипогликемия, вам нужны именно быстрые углеводы. Стакан сладкого чая вас спасет.

Миф 3. Углеводы вредны для зубов.

Алексей Шинкаренко: Это не миф. Вредными для зубов являются именно простые углеводы. Дело в том, что для усвоения сахара организму необходимы витамины группы В — и он их черпает из зубной ткани. Происходит истончение эмали, зубы начинают портиться изнутри. Кроме того, сахар — великолепная среда обитания для патогенных бактерий, которые, размножаясь, способствуют образованию зубного налета, в свою очередь приводящего к кариесу. Для зубов вредны изделия из рафинированной муки (это сдоба и белый хлеб), картофель и картофельные продукты (из-за содержания крахмала), ну и, конечно, всевозможные сладости. А черный бездрожжевой хлеб и макароны из цельной муки не вредны.

Миф 4. Углеводы можно есть только в первой половине дня.

Дарья Русакова: Учитывая, что они быстро усваиваются — да. Белковый ужин защитит холодильник от ваших ночных набегов. Но практически все продукты многокомпонентны, если посмотреть на состав молока, то углеводов в нем больше, чем белка. А лактоза — это вообще дисахарид (то есть быстрый углевод). Поэтому совсем не есть углеводы во второй половине весьма затруднительно.

Миф 5. Фруктоза полезней сахарозы.

Вопрос спорный. На мой взгляд, разницы нет, но есть данные, что фруктоза даже вреднее. Дарья Русакова

Миф 6. От углеводов развивается сахарный диабет.

Елена Тощакова: Сахарный диабет — заболевание, имеющее многофакторную природу; не последнюю роль в его развитии играет наследственная предрасположенность. Если у человека с наследственной предрасположенностью есть привычка переедать и избыточный вес, то первое, что назначает врач, — диету с ограничением сахара. Остальных же употребление углеводов к сахарному диабету не приведет.

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