Аутофагия — процесс переработки клеткой собственных составных частей. Это явление еще в 1963 впервые описал бельгийский биохимик Кристиан Де Дюв. Но до Ёсинори Осуми никто не знал, является ли эта способность клеток врожденной, какие гены за это отвечают и как запустить процесс.
Теперь благодаря японцу мы получили буквально бомбу — подтверждение многих фриковых и опровержение многих официальных теорий здорового питания.
Алексей Москалев, доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения МФТИ, автор книги «Кишечник долгожителя», доходчиво объясняет читателям Passion.ru, что такое аутофагия, что именно открыл Ёсинори Осуми, за что ему дали премию и как нам всем теперь жить с этим новым знанием.
Опыты Осуми
В июле 2008 года в Берлине состоялся Международный генетический конгресс. Тогда мне посчастливилось побывать на лекции Осуми, на которой он рассказал суть открытого им явления. Меня очень впечатлила простота и изящность эксперимента. Работая с клетками дрожжей, Ёсинори содержал их на «голодном пайке» — в среде с низким уровнем глюкозы. Наблюдая за клетками в световой микроскоп, он обнаружил, что при низкокалорийном питании цитоплазма клеток как бы закипает, в ней возникает большое количество пузырьков. Как оказалось, при недостатке пищи клетка начинает сама себя переваривать. При этом в расход идут в первую очередь старые и поврежденные структуры (скопления окисленных белков, дефектные митохондрии). В результате клетка омолаживается. Однако если голодание долго не прекращается, аутофагия может уничтожить клетку.
Мы с вами не дрожжи, но наши клетки тоже способны к аутофагии. Эта способность обусловлена генетически. У людей она запускается при недостатке некоторых аминокислот: лейцина, аргинина, лизина и метионина, которыми богаты продукты животного происхождения. Частично замещая животные белки растительными, мы способствуем процессу аутофагии, замедляем свое старение и уменьшаем риски опухолевых, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Как запустить процесс аутофагии
Если заставить клетки голодать, то им придется использовать не внешние «стройматериалы», а самих себя «разбирать на запчасти», выбрасывать негодное, а из годного строить обновленный вариант себя.
Однако если постоянно жить в режиме недоедания, то аутофагия не остановится на нужном этапе — и это приведет к процессу дегенерации.
Так что нам придется вернуться к старой, но не забытой теории лечебного голодания.
Существует несколько его типов. Исследователь из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Вальтер Лонго много лет занимается изучением воздействия ограничительной диеты и голодания на здоровье и продолжительность жизни. Он подробно описал два режима:
- прерывистое голодание: сутки без пищи, а затем один-два дня нормального питания;
- пролонгированное голодание: два и более дня без еды, а далее как минимум недельный перерыв до следующего голода.
Заметим, речь идет об отказе от пищи, но не от воды.