В этом году японский ученый Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии за описание некоторых аспектов аутофагии. О чем речь? И что с нами теперь будет?

Аутофагия — процесс переработки клеткой собственных составных частей. Это явление еще в 1963 впервые описал бельгийский биохимик Кристиан Де Дюв. Но до Ёсинори Осуми никто не знал, является ли эта способность клеток врожденной, какие гены за это отвечают и как запустить процесс.

Теперь благодаря японцу мы получили буквально бомбу — подтверждение многих фриковых и опровержение многих официальных теорий здорового питания.

Алексей Москалев, доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения МФТИ, автор книги «Кишечник долгожителя», доходчиво объясняет читателям Passion.ru, что такое аутофагия, что именно открыл Ёсинори Осуми, за что ему дали премию и как нам всем теперь жить с этим новым знанием.

Алексей Москалев Доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения МФТИ.

Опыты Осуми

Ёсинори Осуми, лауреат Нобелевской премии 2016

В июле 2008 года в Берлине состоялся Международный генетический конгресс. Тогда мне посчастливилось побывать на лекции Осуми, на которой он рассказал суть открытого им явления. Меня очень впечатлила простота и изящность эксперимента. Работая с клетками дрожжей, Ёсинори содержал их на «голодном пайке» — в среде с низким уровнем глюкозы. Наблюдая за клетками в световой микроскоп, он обнаружил, что при низкокалорийном питании цитоплазма клеток как бы закипает, в ней возникает большое количество пузырьков. Как оказалось, при недостатке пищи клетка начинает сама себя переваривать. При этом в расход идут в первую очередь старые и поврежденные структуры (скопления окисленных белков, дефектные митохондрии). В результате клетка омолаживается. Однако если голодание долго не прекращается, аутофагия может уничтожить клетку.

Мы с вами не дрожжи, но наши клетки тоже способны к аутофагии. Эта способность обусловлена генетически. У людей она запускается при недостатке некоторых аминокислот: лейцина, аргинина, лизина и метионина, которыми богаты продукты животного происхождения. Частично замещая животные белки растительными, мы способствуем процессу аутофагии, замедляем свое старение и уменьшаем риски опухолевых, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Как запустить процесс аутофагии

Если заставить клетки голодать, то им придется использовать не внешние «стройматериалы», а самих себя «разбирать на запчасти», выбрасывать негодное, а из годного строить обновленный вариант себя.

Однако если постоянно жить в режиме недоедания, то аутофагия не остановится на нужном этапе — и это приведет к процессу дегенерации.

Так что нам придется вернуться к старой, но не забытой теории лечебного голодания.

Существует несколько его типов. Исследователь из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Вальтер Лонго много лет занимается изучением воздействия ограничительной диеты и голодания на здоровье и продолжительность жизни. Он подробно описал два режима:

прерывистое голодание : сутки без пищи, а затем один-два дня нормального питания;

: сутки без пищи, а затем один-два дня нормального питания; пролонгированное голодание: два и более дня без еды, а далее как минимум недельный перерыв до следующего голода.

Заметим, речь идет об отказе от пищи, но не от воды.