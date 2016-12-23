Этот вопрос будет вас волновать в большей или меньшей степени – в зависимости от модели игрушки. Не всякую можно засунуть в посудомоечную машину или хотя бы в таз с мыльной пеной.

Тему некоторое время можно игнорировать, если вы выбрали самый простой вариант (дилдо без моторчика) или наоборот – самый высокотехнологичный – в цельнолитом корпусе и футляре-зарядке или в футляре-ионизаторе: они ни вас током в воде не стукнут, ни сами не пострадают. Их можно смело мыть под краном или в тазу.

Все не так просто, если вам достался среднестатистический вибратор или пульсатор. Его можно мыть. Но только до того места, где наружу выходят контакты подзарядки или где отсек батарейки стыкуется с основным корпусом. Конечно, на эти детали можно не обращать внимания: они же всегда остаются снаружи… Что, не получается внимания не обращать?

Тогда учите матчасть!