Даже если после работы вы идете в спортзал или бассейн, вы, конечно, растрачиваете калории и не даете себе толстеть. Но все прочие риски, помимо ожирения, спорт не в состоянии компенсировать. Лучше каждый час вставать и устраивать себе пятиминутную пробежку по этажам, чем восемь часов сидеть, а потом два часа упахиваться в тренажерном зале (откуда вы наверняка потом поедете, сидя за рулем). Если вы сидите на попе ровно больше пяти часов подряд, то вы сильно повышаете риск заработать:

Рак и диабет

Елена Тощакова врач общей практики медико-генетического центра Genotek

Сидячий образ жизни играет одну из ключевых ролей в развитии ряда заболеваний, многие из которых фатальны: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), диабет, некоторые виды рака. Большой вклад в развитие обозначенных заболеваний вносит генетика, но вероятность «срабатывания» негативного наследственного фактора усугубляется сидячим образом жизни. Британские и американские медицинские сообщества публикуют справочные протоколы (guidelines) для врачей — там первым пунктом профилактики ССЗ, рака и диабета значится изменение образа жизни, далее следует диета, а лишь затем последовательно перечисляются лечебные мероприятия. Профессор Томас Эллисон, кардиолог Майо Клиник (США), предлагает считать сидячий образ жизни самостоятельным заболеванием с присвоением ему кода по международной квалификации болезней (МКБ).

Михаил Гаврилов врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США)

Понятно, что мало двигаясь, мы не расходуем в полной мере те калории, которые поступают к нам с пищей. Но это лишь верхушка айсберга. При недостатке физической активности теряется объем мышечной массы, которая расходует жир, получая из него энергию для своей работы. К тому же при сниженном мышечном тонусе падает настроение, что нередко приводит к эмоциональному перееданию. Люди, которые много сидят, действительно больше едят!