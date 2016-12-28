Криотерапия — лечение холодом. Раз уж нас угораздило жить в условиях долгой зимы, надо каким-то образом обернуть это себе на пользу.

Мы, можно сказать, потомки викингов — на морозе только крепче становимся. Бывало, нырнешь эдак из бани с сугроб… Что, не бывало? И в проруби тоже не бывало? Да, что уж там, богатыри — не мы…

Елена Силантьева заместитель главного врача по реабилитации «Medical Spa Лапино»

Чем полезен холод

Холод — это стресс для организма. Выпадая из бани в сугроб или из шубы в прорубь, тело чувствует угрозу для жизни. И, как при всякой угрозе, выбрасывает в кровь целый коктейль гормонов, активизирующих все, какие есть, защитные механизмы. Вы потом запрыгиваете обратно в баню или в шубу, но механизмы уже включились и продолжают работать.

В том числе, кстати, и механизм аутофагии, о котором мы недавно рассказали: клетки начинают сами себя разбирать на запчасти, выбрасывая ненужное и приводя в порядок нужное. Если подобным образом издеваться над собой регулярно, то вскоре вы можете обнаружить, что исчезли жир на животе, целлюлит на попе, прыщи на щеках и морщины под глазами.

Есть, однако, серьезные риски. Понятно, когда вы обеспечиваете телу тотальный стресс и суете его в сугроб, оно стягивает все резервы к месту максимального переохлаждения. В том и подвох: если вы вдруг в сугроб или прорубь целиком не уместились, и какие-то места у вас остались тепленькими, откуда организм оттянет иммунные силы? От них, от непострадавших. И будете вы в результате без целлюлита, но с отитом, например. Или с гайморитом.

Для ныряния в сугроб или в прорубь требуется серьезная подготовка. Нужно быть достаточно закаленным человеком, чтобы так охлаждаться. Поэтому, в заботе о бледных жителях мегаполиса, современная наука создала безопасные и гигиеничные способы быстрой заморозки. Это называется криотерапия. Никакой спецподготовки не требуется, противопоказаний для нее практически нет. Хотя охлаждение такое, какого не существует в природных условиях — -110 С.