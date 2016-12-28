Целый месяц или даже два вы держали себя в ежовых рукавицах, чтобы к новогоднему корпоративу вписаться в свое лучшее платье. И — ура! — вписались и блистали. А на четвертый день нового года все еще вписываетесь?

Стандартный сценарий известен: к сегодняшнему дню вы не влезаете уже ни во что, кроме пижамы. И даже разгрузочный день на кефире не способен избавить вас от набранных за праздники сантиметров и килограммов. Вы прощаете себя до конца рождественских каникул (не выбрасывать же оливье!), но потом снова намерены сесть на диету, чтобы прийти в форму ко Дню всех влюбленных. На День влюбленных у нас обычно шоколад и эклеры. А потом опять диета — к 8 марта. До майских можно отдохнуть и поесть, на майские — шашлыки. А потом самая жесткая жесть — подготовка тела к пляжному сезону! В отпуске — шведский стол, дегустации и отпуск же… Ну и дальше (терять уже нечего) жрем до ноября, а потом снова начинаем изнурительную подготовку к Новому году и новому платью.

Почему мы садимся на диету

В общем, план на ближайшие 12 месяцев расписан: худеем — отъедаемся — худеем — отъедаемся… В современной диетологии такие скачки называются «эффект йо-йо». Знаете, игрушка такая, два диска на веревочке: бросаете ее вниз — она подскакивает обратно. Так и ваш вес: сбросили — подскочил, сбросили — подскочил.

Самое досадное, что с каждым разом вес подскакивает все выше, а сбросить его все сложнее. Почему так происходит, можно ли прекратить эти бешеные игры? Рассказывает Григорий Павловский, врач-психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения Центра терапии расстройств питания и пищевого поведения IntuEat:

Григорий Павловский психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения

У каждого человека есть физиологический вес, свойственный его телу. У кого-то 37-й размер ноги, у кого-то — 42-й. У кого-то голубые глаза, у кого-то карие. У кого-то рост 160 см, у кого-то — 170. С этим никто спорить не пытается. А вот представления о «нормальном весе» или хотя бы о соотношении роста и веса нам активно и даже агрессивно навязывают извне.

Физиологический вес — это не точка, а диапазон (сет-поинт) с разбросом примерно 3-5 кг. То есть неправильно говорить, что «ваш нормальный вес 62 кг». Правильно признать, что ваш сет-поинт — 60-65 кг. В этих пределах вес может колебаться — и это не йо-йо.

Йо-йо начинается, когда вы садитесь на диету (весите 65, а хотите весить 53). Какой-то злой человек сказал вам, что носить одежду больше 44 размера неприлично — вы и поверили.

Помните статью про девушек, удерживающих вес? Двум из трех вообще не надо было худеть. Их тело протестует и стремится к своей физиологической норме. А третья похудела, ничего специально не предпринимая — тоже пришла к физиологической норме, но, пытаясь ее преодолеть, начала болеть.

Проблема в том, что вы постоянно находитесь под прессингом социальных требований к телу, фигуре, еде — вы садитесь на диету не потому, что вам это необходимо, а потому, что на вас давят.