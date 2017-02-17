Диетологи обычно строги: семейная склонность к полноте — это семейная привычка к перееданию. Где правда?

Вероника Мусатова фитнес-консультант и исследователь медико-генетического центра Genotek

Пора полюбить себя и осознать: полнота обусловлена не только выбором любимых блюд и регулярностью физических нагрузок. Как и многие другие физиологические особенности, накопление жира имеет генетическую природу. Но я вовсе не хочу сказать, что все толстяки предрасположены к этому генетически! Надо разобраться, в каком случае «виноваты гены», а в каком просто не хватает силы воли. В некоторых семьях любят «хорошо покушать» — их представители выделяются солидными размерами. Есть искушение все свалить на семейные особенности питания, но и работу гена полноты исключать нельзя.

Как работают гены

В самом простом случае ген — это участок молекулы ДНК, кодирующий белок. Известно, что гены полиморфны, то есть существует много работающих вариантов одного и того же гена, слабо отличающихся друг от друга. У человека один и тот же ген представлен в двух копиях — от отца и от матери.

Хорошая новость для тех, у кого не развита сила воли: ген полноты действительно существует.

Согласно исследованиям, ген FTO ассоциирован с набором жировой массы и ожирением. Ученые доказали, что люди с вариантом гена А предрасположены к повышенному индексу массы тела, ожирению и диабету второго типа.

У 49% клиентов нашего медико-генетического центра, обращавшихся за исследованием для подбора диеты и режима тренировок, в одной из копий гена обнаружен именно этот вариант. В среднем у таких людей индекс массы тела незначительно повышается. У 33% обе копии гена FTO представлены «опасным вариантом» — у них ИМТ увеличен существенно.

Иными словами, вот и плохая новость: гены действительно «прибавляют вес» почти в половине случаев.