Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН подписала меморандум «О лженаучности гомеопатии»

С сегодняшнего дня гомеопатия официально признана в России лженаукой. Документом, на который теперь могут ссылаться противники этого способа достижения здоровья, стал меморандум «О лженаучности гомеопатии». Его выпустила Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН в сотрудничестве с просветительским фондом «Эволюция».

«Лечение сверхмалыми дозами лекарственных средств, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований», — утверждают эксперты, среди которых — специалисты в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, физики, химии, биохимии, иммунологии, молекулярной биологии, фармакологии, биотехнологии, фармации и биостатистики.

Вывод о том, что принципы гомеопатии и объяснения механизмов ее действия противоречат известным законам природы, и что доказательства ее эффективности отсутствуют, был сделан на основе тщательного изучения публикаций в научных изданиях и отчетов о клинических исследованиях.

«В СССР гомеопатия не запрещалась, но была ограничена как ненаучная практика. В 1990-е годы гомеопатия смогла широко внедриться в систему российского здравоохранения. На сегодняшний день иностранные и российские производители гомеопатии, пользуясь неосведомленностью населения, ведут все более агрессивную политику продвижения гомеопатической продукции», — прокомментировал доктор медицинских наук, президент Общества специалистов доказательной медицины профессор В.В. Власов.

Рекомендации комиссии, содержащиеся в меморандуме, адресованы Министерству здравоохранения РФ, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, а также другим организациям, врачам и пациентам.

С российскими учеными согласны их коллеги из Национального совета по здоровью и медицинским исследованиям Австралии. Они доказали, что гомеопатические препараты не отличаются от плацебо и могут даже навредить.

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