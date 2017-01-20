Индекс массы тела (ИМТ) — наиболее ходовой параметр в арсенале фитнес-тренеров и врачей. На самом деле на него не стоит ориентироваться безоглядно.

Григорий Павловский психотерапевт, специалист Центра терапии расстройств питания и пищевого поведения IntuEat

ИМТ — отнюдь не новое изобретение. Его придумал бельгийский социолог, статистик, математик, астроном Адольф Кетле в 1869 году. Для социологии придумал, не для медицины. Медицина вообще не входила в сферу его обширных интересов.

Ему ИМТ был важен как некая отправная точка в статистике. Он рассчитывал параметр для белых мужчин среднего возраста и среднего класса. У Кетле была теория «среднего человека», на основании которой он собирался выводить понятие «нормы». Норма — это среднее значение на шкале всех возможных вариантов.

Что считаем

ИМТ вычисляется по формуле: масса (в килограммах) разделить на квадрат роста (в метрах).

Параметр «квадрат роста» вообще довольно странен и малообъясним. По сути это упрощенный способ определить площадь поверхности тела. То есть ИМТ отвечает на вопрос, сколько килограммов приходится на квадратный метр поверхности тела. Для статистики — сойдет, для медицины — явно недостаточно. В конце концов, на женском теле обычно бывает много изгибов и выступов, за счет которых реальная площадь поверхности увеличивается, но в расчетах их не учитывают. Поэтому, например, девушка с большой грудью в цифровом выражении окажется менее здоровой, чем девушка с «нулевым» размером бюста.

ВОЗ использует формулу ИМТ для оценки здоровья, при этом совершенно пренебрегает параметрами Кетле.

По рекомендациям ВОЗ придерживаться следует вот таких представлений:

16-18 — дефицит массы

18-25 — норма

25-30 — избыточный вес

30-35 — ожирение I степени

35-40 — ожирение II степени

выше 40 — морбидное ожирение

Однако если вернуться к первоначальной задумке Кетле, то норма — это большинство или середина шкалы. И, статистически, если оценить ИМТ всего населения развитых стран, то нормой окажется цифра 27-28 кг/м2 — таков ИМТ большинства взрослых здоровых людей. По меркам ВОЗ, у всех у них избыточный вес.