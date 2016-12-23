Всякий приличный доктор вам скажет, что единственно верный способ избежать похмелья — не пить. Или хотя бы «знать меру». Но любой их тех, с кем вы встречаете Новый год, наверняка возразит: в честь праздника не выпить — грех.

Если последствий избежать нельзя, давайте попытаемся хотя бы их минимизировать.

Владимир Мазулевский врач психиатр-нарколог клиники «Мосмед»

Прежде всего следует разграничить два синдрома, называемых в народе «похмельем».

Постинтоксикационный синдром. Возникает после употребления больших доз алкоголя у тех, кто вообще-то не страдает алкогольной зависимостью. Тошнота, рвота, слабость, потливость, сильные пульсирующие головные боли, особенно в затылочной области, сердцебиение, понос и так далее.

Похмельный синдром — участь алкоголиков. Крайне тяжелое состояние, проявляющееся нарушением целого ряда функций организма. Вышеперечисленная симптоматика усугубляется нарушением работы печени (боли в правом подреберье, отсутствие аппетита, чувство горечи во рту), поджелудочной железы (опоясывающие боли в животе, зловонные поносы или атония кишечника). При многодневном употреблении алкоголя часто отмечаются нарушения со стороны головного мозга, проявляющиеся развитием депрессии, часто развитие страха, особенно усиливающегося при громких звуках или неожиданном появлении в поле зрения движущихся предметов. В отличие от постинтоксикационного синдрома, при похмельном синдроме постоянно присутствует непреодолимое желание выпить еще. Иногда, в ходе развития похмельного синдрома, начинается алкогольный психоз, или «белая горячка» — тяжелое психическое заболевание, нуждающееся в лечении в условиях психиатрической больницы.

Откуда берется похмелье

Виной всему гигроскопичность и гигрофильность спирта. Он стремится туда, где больше всего воды, и, сконцентрировавшись в этом месте, начинает притягивать воду к себе. Так уж случилось, что наибольший процент жидкости у нас в головном мозге. Алкоголь начинает концентрироваться там, приводя к набуханию или отеку. Причины головной боли, таким образом, очевидны. Как правило, причиной смерти при употреблении больших доз алкоголя является не отравление алкоголем, а смерть от отека головного мозга.

Помимо головного мозга, спирт концентрируется в промежутках между клетками организма, что приводит к отеку тканей и, что самое страшное, к уменьшению объема циркулирующей крови в кровеносном русле: он оттягивает на себя ее жидкую часть. Кровь сгущается, сердцу трудно «продавить» ее по сосудам — вот вам сердцебиение и образование тромбов различной локализации.