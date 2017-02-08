По мнению ВОЗ, гормональную контрацепцию можно применять вплоть до менопаузы, а потом сразу переходить на заместительную гормональную терапию. Но что делать, если вы уже послушались своего старорежимного гинеколога и отказались от таблеток?

В ненадежности естественных методов, надеемся, мы смогли вас убедить… Но можно ли снова начать принимать противозачаточные таблетки? И если нет, то чем их заменить?

Презерватив

В общем, ответ очевиден: если вы боитесь таблеток и не намерены выводить свою фобию на рациональный уровень, то нет ничего безопасней презерватива.

Конечно, может взбунтоваться муж. Он ведь муж, а не мальчик! В смысле, эрекция, возможно, уже не та, а презерватив лишь усугубляет ситуацию. Но вопросы его эректильной дисфункции следует решать в особом порядке. Если выбирать между абортом и технической заминкой при надевании барьерного контрацептива, то решение кажется очевидным.

К тому же, как вы наверняка знаете, полиуретановые презервативы абсолютно не снижают чувствительность. Так что это прекрасное, никого не ущемляющее, решение.