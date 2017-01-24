Мария Пушкарева врач-онколог диагностического центра «ИНВИТРО»
Что такое мастопатия
Фиброзно-кистозная мастопатия включена в МКБ-10 (в международную классификацию болезней) как «доброкачественная дисплазия молочной железы». То есть официально мастопатия — болезнь.
При первичном осмотре мастопатия выявляется у 30-40% женщин, а при инструментальных обследованиях (УЗИ, маммография, гистологические исследования) — почти у 80%. То есть, чисто статистически, это норма.
По сути, мастопатия — это дисбаланс между соединительной (фиброзной), эпителиальной и железистой тканью в молочной железе.
Мастопатия может быть:
- с преобладанием железистого компонента (аденоз);
- с преобладанием фиброзного компонента;
- с преобладанием кистозного компонента;
- смешанная.