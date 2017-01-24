Что такое мастопатия и надо ли ее лечить? Наш маммолог даст вам информацию к размышлению, а выводы — на вашей совести.

Мария Пушкарева врач-онколог диагностического центра «ИНВИТРО»

Что такое мастопатия

Фиброзно-кистозная мастопатия включена в МКБ-10 (в международную классификацию болезней) как «доброкачественная дисплазия молочной железы». То есть официально мастопатия — болезнь.

При первичном осмотре мастопатия выявляется у 30-40% женщин, а при инструментальных обследованиях (УЗИ, маммография, гистологические исследования) — почти у 80%. То есть, чисто статистически, это норма.

По сути, мастопатия — это дисбаланс между соединительной (фиброзной), эпителиальной и железистой тканью в молочной железе.

Мастопатия может быть: