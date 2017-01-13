Обильные менструации — тревожный симптом. Но как понять, что они действительно обильны? И чем вы рискуете, если не поймете вовремя?

Любовь Рогунова Врач высшей категории, акушер-гинеколог Клиники профессора Калинченко

Во время менструации из матки выводится эндометрий. Этот процесс неизбежно сопровождается разрывом мелких кровеносных сосудов, поэтому в норме цвет выделений кровянистый, то есть красный или коричневатый. Помимо крови, выходит также прозрачная слизь, другие элементы из влагалища и шейки матки.

Что такое меноррагия

Сколько крови теряет женщина во время месячных в норме? Все индивидуально. Но в среднем — 40-60 мл в сутки. Это приблизительно две столовые ложки. В данном случае имеется в виду только кровь. При кровопотере 80 и более миллилитров стоит говорить о слишком обильной менструации (меноррагии).

Количество крови, выходящей в дни месячных, впечатлит неосведомленных. Ее объем составляет 250 мл (то есть стакан) за один цикл. За всю жизнь — от менархе до наступления климакса — менструальной крови выходит до 90 литров. Но не стоит пугаться этих цифр. Если кровопотери не выше указанных, организм способен их восстановить без вреда для себя.