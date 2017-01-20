Вы будете смеяться, но… Очень часто врачи промахиваются с диагнозом, лечат долго и дорого по одной простой причине: они не верят, что ваша болезнь существует на самом деле.

Уже три года Москва и область страдают от нашествия клопов. Но широко об этом не сообщается. Отсюда — казусы и накладки.

Илья Акинфиев врач-инфекционист

Эти мелкие, мерзкие кровососущие исчезли с лица земли (ну или, по крайней мере, из столицы нашей родины) примерно в 60-х годах прошлого века — когда изобрели дихлофос и всех их массово потравили.

Поскольку прекратились жалобы населения, то и врачебная практика в этом направлении сошла на нет. В 70-80-е годы еще бывали единичные случаи, и пациенты, заподозренные в знакомстве с клопами, обычно громко возмущались: «Какие клопы? Откуда! У меня же высшее образование!».

Скажу сразу, клопы — не работодатель, они в диплом не смотрят. Поэтому сейчас я совсем не удивлен, что на прием приходят люди из… Скажем, из высокого среднего класса.

Откуда взялись клопы

Нападение клопов «на богатых» заставляет теоретически увязать их появление с изменением если не образа жизни, то, по крайней мере, обстановки.

В первой половине прошлого века, когда клопов на всех хватало, ДСП и пластик еще массово не производили. Мебель у большинства граждан была старая, деревянная — в ней и селились насекомые. Да что там! Полы были деревянные, и плинтусы, и потолочные перекрытия, и межкомнатные двери.

Исчезновение клопов в середине 60-х связано, возможно, не только с появлением бытовых ядохимикатов, но и с появлением железобетонных конструкций и клеевой мебели.

Экологизация городской жизни вернула нам и экологически чистых кровососов.

Хотя большинство моих коллег все-таки склонны связывать эту напасть с неконтролируемой миграцией. В Европе ведь тоже возродился диагноз «укусы клопа» после изменения миграционной политики.