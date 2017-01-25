Похоже, что нам можно перестать нервничать из-за того, что мы слишком часто нервничаем. Последние исследования ученых, в том числе нескольких номинантов на Нобелевскую премию, доказывают, что стресс может стать неплохим подспорьем в битве со старением, которую давно ведет человечество. Разумеется, речь идет не о потрясениях или синдроме хронического стресса, положительным влиянием на организм обладают небольшие «дозы стресса».

Предположительно, стресс помогает организму работать и обновляться в ускоренном режиме, что и является неким противодействием против процессов старения. Однако слишком серьезные эмоциональные перегрузки имеют обратный эффект. Одним из действенных способов снятия напряжения ученые считают различные медитативные техники.

Кроме этого исследователи установили, что женщины подвержены эмоциональным перегрузкам вдвое чаще, чем мужчины. Так что йога и медитации нам в помощь, и немного бодрящего стресса для сохранения тонуса.

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