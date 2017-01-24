Елена Малышева рассказала изданию «Телесемь» о том, как следит за собственным здоровьем. По словам знаменитого телевизионного доктора, она ежегодно проходит полное медицинское обследование, которое включает в себя общий анализ крови, биохимический анализ с определением онкомаркеров, липидов крови, ферментов печени, сахара, гликированного гемоглобина и свертывания крови. Кроме этого, Елена делает маммографию, УЗИ органов брюшной полости и раз в два года гастро- и колоноскопию.

Телеведущая рассказала, что недавно провела полный генетический анализ и выяснила, что генетически предрасположена к полноте. Елена призналась, что постоянно бороться с лишнем весом очень утомительно, и у нее, как у всякого человека бывают срывы, но после них она снова возвращается в строй и питается правильно.

Из косметических процедур Елена каждый год делает инъекции ботокса и филлеров. По мнению телеведущей, эти процедуры совершили настоящий переворот в медицине, открыв перед женщинами возможность долгое время сохранять молодость.

«Всем советую пользоваться такими методами. Лучше экономить на еде, но выглядеть молодо и красиво», — заявила Малышева.

Фото: instagram.com, starface.ru