Распространенные травмы в зимнее время года — ушибы, вывихи и переломы конечностей — возникают из-за того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку или ногу и обрушивается на нее всей массой тела. Особенно опасно это для пожилых людей: из-за возрастных особенностей скелета (повышенной хрупкости костей) они нередко получают очень серьезные повреждения: перелом шейки бедра, позвоночника.
Поэтому наша главная задача — избежать травматизма.
Ислам Шахабов кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед клиники «Атлас»
Как правильно двигаться по гололедице
- По возможности носите обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке. Лучше, если подошва будет ребристой: это препятствует скольжению.
- В гололедицу ходить нужно по-особому, плоско ставя стопу, словно на маленьких лыжах. Но скользить по льду специально не стоит: это увеличивает обледенение подошвы. Идти желательно как можно медленнее. Помните, что чем быстрее шаг, тем больше риск упасть.
- Следите за прогнозом погоды: надо быть особенно осторожным в те дни, когда «плюс» меняется на «минус» или наоборот. Нужно в буквальном смысле оценивать каждый свой шаг.
Как правильно падать
По теме
Если в борьбе с гололедицей вы все же потерпели поражение и почувствовали, что падаете, успейте сделать это максимально безопасно.
- Постарайтесь присесть: так уменьшится высота, с которой вы упадете.
- В момент падения притяните подбородок к груди, уберите кисти рук к животу, прижмите локти к бокам. В сочетании с приседанием это и даст группировку.
- Если, поскользнувшись, вы потеряли равновесие, ни в коем случае не приземляйтесь на выпрямленные руки! Сгруппировавшись, постарайтесь сделать поворот в сторону — так, чтобы удар пришелся на боковую поверхность падающего туловища. Этим вы обезопасите позвоночник, таз и конечности от перегрузок.
- Если вы падаете на спину, прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте по возможности шире. Это предотвратит черепно-мозговую травму.
- Если падаете со скользкой лестницы, очень важно защитить лицо и голову: постарайтесь прикрыть их руками. Не пытайтесь затормозить падение, растопыривая руки и ноги: это только увеличит количество травм.