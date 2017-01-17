Допустим, у вас нет возможности уехать на зиму в Тайланд. А носить мешочек с песком (как вариант — мешочек с наполнителем для кошачьего лотка) и сыпать на лед перед собой вы стесняетесь.

Распространенные травмы в зимнее время года — ушибы, вывихи и переломы конечностей — возникают из-за того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку или ногу и обрушивается на нее всей массой тела. Особенно опасно это для пожилых людей: из-за возрастных особенностей скелета (повышенной хрупкости костей) они нередко получают очень серьезные повреждения: перелом шейки бедра, позвоночника.

Поэтому наша главная задача — избежать травматизма.

Ислам Шахабов кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед клиники «Атлас»

Как правильно двигаться по гололедице

По возможности носите обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке. Лучше, если подошва будет ребристой: это препятствует скольжению. В гололедицу ходить нужно по-особому, плоско ставя стопу, словно на маленьких лыжах. Но скользить по льду специально не стоит: это увеличивает обледенение подошвы. Идти желательно как можно медленнее. Помните, что чем быстрее шаг, тем больше риск упасть. Следите за прогнозом погоды: надо быть особенно осторожным в те дни, когда «плюс» меняется на «минус» или наоборот. Нужно в буквальном смысле оценивать каждый свой шаг.

Как правильно падать

Если в борьбе с гололедицей вы все же потерпели поражение и почувствовали, что падаете, успейте сделать это максимально безопасно.