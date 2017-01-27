На самом деле не все и вовсе не обязательно. Но многим проще лишний раз пропустить завтрак, чем вникать во все подробности.

Татьяна Панкратова, специалист по клинической лабораторной диагностике медицинской компании «ИНВИТРО»

Неправильная подготовка к сдаче анализа приводит к ошибке в оценке вашего состояния.

Что значит «натощак»

Это значит, что перед сдачей крови нельзя есть в течение определенного периода времени (обычно 8-12 часов). Но если даже про какой-то анализ сказано, что «натощак не обязательно», все равно предполагается 4 часа полного воздержания от пищи. Дело даже не в том, что на фоне сытости изменятся какие-то значимые показатели. Группа крови, ВИЧ (равно как и прочие вирусы) или онкомаркеры останутся при вас вне зависимости от того, ели вы или нет. Но если вы ели (особенно жирную пищу), ухудшается качество полученного образца крови — труднее «связывать» искомый аналит. К тому же после еды ухудшается прозрачности сыворотки, а это может привести к ошибке при измерении.

А вот стакан воды (200 мл) перед сдачей крови можно выпить — это не «разведет» кровь. Объем циркулирующей крови человека приблизительно равен 5 литрам (около 70 мл на 1 кг массы). Выпитая вода не успеет вся всосаться в кровь и значительно повлиять на ее состав. Кроме того, объем циркулирующей жидкости четко регулируется здоровыми почками — если выпито много, то и выведено мочи будет соответственно.