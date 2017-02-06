Существует множество причин храпа. Мы назовем семь основных.
1. Лишний вес
Даже при легкой степени ожирения риск появления храпа увеличивается в 8-12 раз. Из-за накопления жировых отложений вокруг глотки уменьшается ее просвет. Во время сна мышцы расслабляются, стенки дыхательных путей начинают сближаться. В результате при дыхании воздух с усилием проходит по частично перекрытой мягкими тканями глотке. Ее стенки начинают вибрировать, создавая типичный звук храпа. Увеличение массы тела на 1% от исходной влечет за собой усиление храпа на 3-4%. Верно и обратное: иногда достаточно похудеть на 5-6%, чтобы установилась ночная тишина.
Чем больше вес, тем труднее проходит воздух. У очень тучных людей возникают даже остановки дыхания во сне. Это состояние получило название синдрома обструктивного апноэ. Это влечет за собой целый комплекс проблем со здоровьем и требует системного лечения под наблюдением специалиста.
2. Увеличение небных миндалин
Гипертрофированные миндалины существенно сужают просвет глотки. Иногда они увеличены настолько, что соприкасаются между собой — такие миндалины называют «целующимися».
В настоящее время оториноларингологи настороженно относятся к тонзилэктомии. Но если увеличенные миндалины являются причиной умеренного или тяжелого апноэ сна, то это абсолютное показание к тонзилэктомии.
3. Снижение функций щитовидной железы
При пониженной функции щитовидной железы (гипотиреоз) развиваются ожирение и отек тканей (в том числе и языка, дыхательных путей). Эти причины провоцируют храп и апноэ. Симптомами гипотиреоза также являются слабость, зябкость, холодные конечности, выпадение волос и ломкость ногтей. Если заметили за собой такое — обратитесь к эндокринологу.