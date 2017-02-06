Если верить статистике, то во сне храпит каждый третий. Шумно спят не только пожилые люди (более 60% возрастной группы), но и молодежь (15%), и даже дети (порядка 5%).

Роман Бузунов Заведующий Центром медицины сна санатория «Барвиха», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Существует множество причин храпа. Мы назовем семь основных.

1. Лишний вес

Даже при легкой степени ожирения риск появления храпа увеличивается в 8-12 раз. Из-за накопления жировых отложений вокруг глотки уменьшается ее просвет. Во время сна мышцы расслабляются, стенки дыхательных путей начинают сближаться. В результате при дыхании воздух с усилием проходит по частично перекрытой мягкими тканями глотке. Ее стенки начинают вибрировать, создавая типичный звук храпа. Увеличение массы тела на 1% от исходной влечет за собой усиление храпа на 3-4%. Верно и обратное: иногда достаточно похудеть на 5-6%, чтобы установилась ночная тишина.

Чем больше вес, тем труднее проходит воздух. У очень тучных людей возникают даже остановки дыхания во сне. Это состояние получило название синдрома обструктивного апноэ. Это влечет за собой целый комплекс проблем со здоровьем и требует системного лечения под наблюдением специалиста.

2. Увеличение небных миндалин

Гипертрофированные миндалины существенно сужают просвет глотки. Иногда они увеличены настолько, что соприкасаются между собой — такие миндалины называют «целующимися».

В настоящее время оториноларингологи настороженно относятся к тонзилэктомии. Но если увеличенные миндалины являются причиной умеренного или тяжелого апноэ сна, то это абсолютное показание к тонзилэктомии.

3. Снижение функций щитовидной железы

При пониженной функции щитовидной железы (гипотиреоз) развиваются ожирение и отек тканей (в том числе и языка, дыхательных путей). Эти причины провоцируют храп и апноэ. Симптомами гипотиреоза также являются слабость, зябкость, холодные конечности, выпадение волос и ломкость ногтей. Если заметили за собой такое — обратитесь к эндокринологу.