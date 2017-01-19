Вот есть люди: пьют с пятницы до понедельника – и ничего им! И некоторые только понюхают шампанского – и уже веселы, а с утра голова болит. От чего зависит устойчивость к алкоголю?

Дмитрий Никогосов Врач-генетик, руководитель аналитической службы биомедицинского холдинга «Атлас»

«Реакция на алкоголь» делится на две фазы: опьянение и похмелье.

Опьянение — до сих пор до конца не изученный наукой процесс. Состояние это связано с токсическим воздействием алкоголя на нервную систему. В нервной системе есть особые вещества — нейромедиаторы, которые передают сигналы от одной нервной клетки к другой. Одни из таких нейромедиаторов — ГАМК — являются тормозными и понижают возбудимость нервных клеток. Этанол (спирт) усиливает действие ГАМК, в результате выпивший человек расслабляется больше обычного, начинает чувствовать эйфорию. Если выпить еще больше, появится сонливость, вялость и нескоординированность движений.

Но спирт в чистом виде довольно недолго сохраняется внутри организма. И вслед за опьянением наступает похмелье.

Как метаболизируется спирт

Из желудка алкоголь очень быстро всасывается в кровь. С кровью он попадает в печень, где перерабатывается под действием ферментов.

Первый фермент — алкогольдегидрогеназа — превращает этиловый спирт в ацетальдегид. Ацетальдегид — это яд. Похмельный синдром — с головной болью, тошнотой и прочими неприятными симптомами ‑ это состояние отравления ацетальдегидом.

Однако в печени работает и другой фермент — ацетальдегиддегидрогеназа. Он включается в процесс при появлении ацетальдегида и превращает его в относительно безвредную уксусную кислоту, которая перерабатывается в воду и углекислый газ и уже не вызывает симптомов похмелья.

Так вот ваша «реакция на алкоголь» зависит от активности двух ферментов – алгогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы.