В пятницу весь русский Facebook был засыпан жалобами на метеочувствительность. За выходные наши мозги едва успели прийти в норму — и вот опять!

Почему, черт возьми, так хочется спать и так не хочется работать, когда на улице теплеет? Вчера вот хорошо было, да? Когда холодает, все не так страшно. То есть мы, конечно, ворчим, проклинаем климат родины и ее коммунальные службы, обсуждаем преимущество канадских пуховиков над греческими шубами, но не спим. В морозы мы злы и бодры. Но когда жизнь налаживается, хочется свернуться клубочком и жаловаться на жизнь, не вылезая из-под одеяла.. С чем это связано, объясняют врачи клиники «Атлас».

Ольга Александрова Врач-терапевт клиники «Атлас»

Сильнее всего влияют на состояние здоровья перепады атмосферного давления. Приближение циклона, приносящего пасмурную, неустойчивую погоду с дождями, туманами и порывистым ветром — это оно. Норма атмосферного давления составляет в среднем 760 мм рт. ст., падение же на 6-8 мм рт. ст. за сутки значительно уменьшает содержание кислорода в атмосфере.

При таких метеоусловиях снижается парциальное давление кислорода в крови, из-за чего к тканям и органам жизненно необходимого газа поступает меньше, чем при нормальной погоде. В результате возникает гипоксия. Когда ткани и органы недостаточно снабжаются кислородом, организм начинает защищаться и экономит энергию, пытаясь погрузиться в спячку. Кстати, то же самое происходит при подъеме в горы.

Похолодание — повышение давления — такого эффекта не дает. Но его хуже переносят гипертоники: у них сужаются сосуды, начинается сердцебиение, одышка, может даже гипертонический криз случиться.

Юрий Потешкин Врач-эндокринолог клиники «Атлас», к.м.н.

Вы наверняка замечали, что потепление практически всегда совпадает с пасмурной погодой и снегопадом? И вы уже проходили, как недостаток света влияет на организм.

Мороз, особенно резко ударивший, — это всегда «мороз и солнце». Поэтому большинство из нас при похолодании вполне бодры. Под воздействием света в организме вырабатывается витамин D, необходимый для активности, и гормон кортизол, который еще называют гормоном стресса. Кортизол обладает катаболическим действием, то есть повышает доступность питательных веществ, увеличивая их концентрацию в крови, что обеспечивает организму прилив энергии.

А теперь представьте, что ясная погода сменяется пасмурной — и вы выбираетесь из дома под серое небо с темными тучами. Естественно, при такой картине кортизола и, впоследствии, витамина D организму хватать не будет, в результате и встать будет сложно, и весь день будет хотеться спать.

Фото: istockphoto.com

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