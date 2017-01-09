А вот если шеф вообще не пришел, вас не вызывал, отчеты сданы, дети здоровы, муж на работе, утюг выключен (вы пять раз проверили и взяли его с собой), а вас все равно что-то гложет — с этим надо работать!
Алина Коршунова к.м.н, медицинский психолог клиники «Мосмед»
Следует различать тревожность конструктивную и деструктивную. Конструктивная тревога сама по себе полезна — это сигнал: надо что-то предпринять для изменения ситуации.
Деструктивная тревога — явление многогранное. Но на любой из граней совершенно не ясно, что же предпринять. Условно выделим три самых ярких аспекта деструктивной тревоги:
- Тревога безотчетная. Что-то не так, но что именно не совсем понятно. Вас что-то гложет, но рационально уловить причину беспокойства вы не можете.
- Тревога ситуативная. Вы знаете, чего боитесь. Но ничего не можете с этим поделать. Уже лет 30 не можете. Событие само по себе, может, и мелкое, но воспринимается как катастрофа.
- Личностная тревожность. Это как в старой сказке: а вдруг у меня будет сын, он пойдет в погреб за огурцами и на него упадет топор… В смысле, если повода для тревоги нет, то вы его придумаете.