Если шеф пришел с утра не в духе, вызвал вас на ковер, а вы точно помните, что перед новогодними каникулами так и не сдали ему отчет, то вам, естественно, тревожно. И это вообще не тема для медицинской рубрики.

А вот если шеф вообще не пришел, вас не вызывал, отчеты сданы, дети здоровы, муж на работе, утюг выключен (вы пять раз проверили и взяли его с собой), а вас все равно что-то гложет — с этим надо работать!

Алина Коршунова к.м.н, медицинский психолог клиники «Мосмед»

Следует различать тревожность конструктивную и деструктивную. Конструктивная тревога сама по себе полезна — это сигнал: надо что-то предпринять для изменения ситуации.

Деструктивная тревога — явление многогранное. Но на любой из граней совершенно не ясно, что же предпринять. Условно выделим три самых ярких аспекта деструктивной тревоги: