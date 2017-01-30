Героиня нашей сегодняшней истории, Марина Будаева, не стала скрывать свое лицо. И тело тоже. Она не только выжила после крайнего истощения, но и стала фитнес-тренером и пропагандистом здорового образа жизни. И она знает, к чему приводит постоянная «борьба с лишним весом».

Марина Будаева Хореограф, фитнес-тренер, спортивный диетолог

Как я начала худеть

Мне было 14 лет, когда я впервые решила «бороться с собой». Я округлилась раньше, чем мои ровесницы. У меня появились бедра и грудь, нарисовалась большая попа, а тонкая талия слишком сильно подчеркивала это богатство. Я не находила это красивым. Я хотела быть как все девочки, а все девочки в классе были, как на подбор, тростинки.

Я стеснялась своей женственности. Больше всего меня смущали мужские взгляды — не мальчишечьи, а мужские. Со мной знакомились мужчины лет 30, я нравилась, мне делали комплименты. Сейчас я понимаю, что при росте 162 и весе 53 кг, при бедрах 90 см я была очень аппетитная. Но тогда психологически мне было плохо, я чувствовала себя куском мяса, объектом для пошлых взглядов, и во всем этом обвинила свою слишком взрослую фигуру. Я хотела иметь тонкое, ровное тело. И весить 45 кг.

Окончательно меня добили слова моего хореографа о том, что мне не мешает похудеть. И все. Стала худеть.