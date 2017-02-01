Мерил Стрип, Дайан Киттон и Хеллен Миррен — из неопределившихся: они то красятся в платиновый блонд (чтобы стремительно седеющие пряди были не так заметны), а то отращивают седину и «гордятся каждой из своих морщинок». Но гордиться, когда тебе за 60 — это совсем не то же самое, что гордиться в 30 с небольшим. Увы, некоторые из нас седеют задолго до старости. И вопрос «закрашивать или культивировать» для них далеко не единственный. Они еще надеются остановить процесс или даже обернуть его вспять. Насколько это возможно? Мы привлекли к расследованию серьезных специалистов.