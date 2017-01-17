В эти выходные СМИ и социальные сети обсуждали важный вопрос, который подняла семья скончавшейся от мучительной болезни британки Флоры Лоример. «Мы боремся за право выбрать смерть», — передавали заголовки газет цитату из интервью с ее дочерью.

Диагноз «рассеянный склероз» был поставлен Флоре, когда той было всего 20 лет. На протяжении всей жизни ей удавалось контролировать болезнь, она была полна энергии даже в последние годы, находясь в инвалидном кресле.

Но когда женщине исполнилось 66, недуг стал прогрессировать. Все ее тело, от шеи до пальчиков ног, было парализовано. Более двух лет Флора умоляла близких помочь ей уйти, сообщают ее родные. «У нас под рукой всегда был морфий и снотворное, но мы не могли этого сделать», — говорят они.

Женщина постоянно испытывала боль, которую были не способны исключить лекарства. Улучшений в ее состоянии не предвиделось, констатировали врачи, но и они не могли ничего сделать. В последние месяцы тело Флоры превратилось в обтянутый кожей скелет.

Ее муж Том и дочь Трейси все время были рядом. Они пытались облегчить страдания самого родного для них человека. Именно они поделились с представителями СМИ наделавшими шум фотографиями. Они уверены, что у пациентов должно быть право уйти из жизни после того, как врачи поставили на них крест.

«Маму просто оставили умирать в муках, это был кошмар, абсолютный кошмар. Почему даже домашних животных законы оберегают больше, чем людей? Если бы моя мама была собакой, и мой отец оставил бы ее в таком состоянии, не вызвав ветеринара и не усыпив, он отправился бы в тюрьму. Почему мы избавляем домашних любимцев от страданий и не можем дать этого нашим родным?», — задает Трейси вопросы, которые до сих пор остаются без ответа.

Супруг Флоры — слепой. Он был с любимой с тех пор, когда им было по 13 лет, и до последней минуты — мужчина чувствовал кончиками пальцев, как жизнь уходит из истощенного тела жены.

«Мы все были рядом, когда она умирала. Слово "скончалась" или "ушла" не подходят для этого случая», — комментируют родственники. Флора умерла мучительной смертью месяц назад.

Фотографии, которые семья передала в распоряжение прессы, были опубликованы в изданиях Daily Record, The Sun, The Daily Mail и ряде других источников. Семья надеется, что увидев их, жители и власти Великобритании и других стран задумаются о необходимости легализации эвтаназии. Мы привели самые безобидные, остальные вы можете увидеть здесь.

Фото: shutterstock.com, dailyrecord.co.uk