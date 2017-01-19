С чем связан всплеск — вакцины стали хуже или учет стал лучше? Скорее, второе. Как бы ни проклинали антипрививочников, но именно благодаря им народ перестал мириться с привычной медицинской отговоркой «после не значит вследствие». Чтобы выяснить, значит или не значит, надо для начала хотя бы зарегистрировать сам факт. На поствакцинальные осложнения начали обращать внимание — и трудно предсказать, к чему это приведет в ближайшем будущем. Вопрос «как относиться к прививкам» так и остался холиварным.
Спорим? Прививки: делать или нет
По данным Роспотребнадзора, в 2016 году в стране было зарегистрировано на 20% больше поствакцинальных осложнений, чем в 2015.