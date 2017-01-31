Молодые россиянки все чаще жалуются на жестокий прессинг со стороны общественности и родных. Фразы «ну когда уже мы ножки обмоем младенчику» или «ох, довыбираешься, будешь старородящей» можно услышать даже от посторонних, казалось бы, людей. Но статистика говорит, что спешить некуда: в нашей стране возраст рождения первого ребенка стремительно увеличивается, рапортуют социологи.

«Средний возраст рождения первого ребенка за последние несколько лет увеличился с 25 до 25 с половиной лет. Это показатель, в принципе, отражает общемировые тенденции. Но вместе с тем он очень быстро растет», — цитирует слова Министра труда и социальной защиты России Максима Топилина портал Letidor со ссылкой на «Газета.ру».

Женщин, родивших хотя бы двоих детей до 30 лет, хотят даже поощрять: политики уверены, что необходимо «придумать какие-то дополнительные меры» для стимулирования рождаемости и помощи молодым мамам.

Считаете ли вы, что становиться мамой нужно как можно раньше? Или повременить и насладиться жизнию — правильный шаг в современном мире?

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