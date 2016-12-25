Вы, наверное, видели уже логотип DOC+ у себя в телефоне. Это медицинский сервис, который предлагает вызвать врача на дом. Чем это лучше стандартного вызова врача из районной или платной поликлиники?

Я вам расскажу, чем оно лучше! DOC+ — это как такси Uber: к вам приедет тот, кто ближе всех. Так что вы не будете ждать «в течение суток» и изнывать от отсутствия диагноза. Ну, и цены, опять же, вполне ничего себе: терапевт или педиатр — 2000 рублей, лор или невролог — 3000. За 1200 можно вызвать медсестру — взять анализы, сделать укол, поставить капельницу.

Когда нам предложили это тестировать, как раз в разгаре была эпидемия ОРВИ, вся дорогая редакция или уже переболела, или как раз успела заболеть и взять больничный, так что в непроверенном дополнительном докторе категорически не нуждалась.

Тогда редактор рубрики «Здоровье» — исключительно ради научного эксперимента — решилась на симуляцию.

Бесплатная попытка

Юлия Верклова, редактор рубрики «Здоровье»

Недели две назад у меня болел бок. Я тогда проштудировала Интернет, выпила но-шпу и легла спать. А тут — ну, раз ничего не болит! — дай, думаю, расскажу, что у меня теперь бок болит, пусть приедут. А то когда я еще до врача дойду. И пошла скачивать себе приложение.

Я считаю, это злой рок. Уж если эксперимент не задался, то он не задался. У меня виндоусфон! Да, не андроид, не айфон, а вот это вот майкрософтовское чудо, которое прекрасно синхронизируется с компьютерами на винде, но не качает никаких полезных приложений. Нету! В маркете майкрософта нету DOC+!

Пришлось отнять андроид у мужа. Скачав программку, я обнаружила интересную опцию: можно просто позадавать врачам вопросы в мессенджере — абсолютно бесплатно!

Моя история про правый бок, правда, довольно скоро уперлась в суровое: «Доктор вам позвонит через минуту». И через минуту — действительно звонок. Доктор позадавала вопросов и сказала: «Выпейте но-шпу. Если через час не полегчает, вызывайте "Скорую"»… Ну, ровненько то, что я в прошлый раз прочитала в Интернете. И тоже совершенно бесплатно.