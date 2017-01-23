Западные СМИ опубликовали список животных, которые помогают человеку справляться с различными недугами. В него вошли лошади, кошки, собаки, пчелы и змеи.

По мнению ученых, лошади способны лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, а кроме этого положительно влиять на состояние нервной системы человека. Существует термин «иппотерапия», который подразумевает метод реабилитации посредством лечебной верховой езды.

Собаки и кошки способны «определять» тяжелые заболевания на ранней стадии, а кроме этого, помогают человеку справляться с депрессией. Одним из известных медицинских феноменов является тот факт, что человек, у которого дома остались питомцы, выздоравливает значительно быстрее.

Пчелы и змеи в этом списке фигурируют как «поставщики» целебных веществ, таких как яд, широко применяемый в фармакологии, а также мед и прополис, о целебных свойствах которых знает каждый.

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