Самое подлое во всех диетах — их конечность. Перестал есть — похудел. Перестал голодать — разъелся до прежних размеров. Гордиться собой по-настоящему можно лишь тогда, когда ты больше года держался в «новом теле».

Все наши героини больше трех лет удерживали достигнутые результаты. Как им это удалось? А главное, стали ли они счастливее от того, что стали стройнее — вот в чем вопрос!

И еще вопрос: что считать лишним весом? То, что для одних старт, для других — желанный финиш. Сравните. Все наши героини примерно одного роста (167-168 см), но их представления об идеальном весе сильно различаются.

Марина

Было — 90 кг, стало — 61 кг, теперь – 65 кг

Стройной я никогда не была — ни в юности, ни в зрелости. Мой вес к 35 годам дошел до 90 кг. Но худеть я не собиралась, мне было вполне комфортно.

Похудела я случайно и неожиданно для себя самой. Так сложилась личная жизнь: яркий роман, непростой развод, постоянный и изматывающий невроз. Все это привело к нешуточным проблемам с желудком — пришлось перейти на гречку, куриную грудку и огурцы. И за полгода я лишилась 25 килограммов — стала весить 65 при росте 168 сантиметров.

Для меня это было… дико! Столько я весила, наверное, только в школе. Приспособиться к новому телу не удавалось никак: ни физически, ни психологически. Я не верила, что ношу 44 размер. Мне было неудобно и некомфортно. И я все время казалась себе жирной!

Потом начались болячки. Развился дерматит, стало зашкаливать давление (хотя в период полноты гипертонии не наблюдалось), начались головные боли и даже обмороки. Стоило только поесть чего-то недиетического, кишечник практически тут же мне мстил. А за ним и поджелудочная железа. Было очень тяжело и морально: я по себе поняла, что у толстых и худых людей абсолютно разные потребности в общении, разные модели поведения. Из моей жизни стали уходить люди — и это было непросто пережить.

Я дохуделась до 61 килограмма — просто вынужденно, сама того не желая. Это была минимальная точка моего веса. Неизвестно, до чего бы это дошло, но моя личная жизнь устроилась, изматывающий невроз ушел — и питание постепенно стало более нормальным.

Сейчас, спустя три года после своего похудения, я вешу около 65 кг. Плюс-минус два. Но чтобы не располнеть до прежних размеров, я стараюсь придерживаться определенных правил питания. Эпизодически вытаскиваю себя в спортзал. Короче говоря, отношусь к своей стройности, как к внезапно свалившемуся наследству в миллион долларов. Сама бы я столько не заработала, но уж если «привалило» — надо сохранить.

Стала ли я счастливей, похудев? Нисколько! Я просто стала абсолютно другой. И пишу книжку «Худеть нельзя не худеть», которая, надеюсь, когда-нибудь увидит свет. И позволит взглянуть на похудение с иной точки зрения — так, как смотрю на него я.