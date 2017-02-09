Недавнее исследование канадских ученых, опубликованное в журнале Endocrinology, показало: вода из пластиковых бутылок может способствовать набору веса, а в тяжелых слуаях — приводить к ожирению.

Все дело в веществе «бисфенол А», которое используется в производстве пластиковых бутылок и контейнеров в качестве покрытия на внутренней стороне. Оно имеет свойство снижать ответ организма на подавляющий аппетит гормон. «Бисфенол А» также может имитировать эстроген — один из основных женских половых гормонов.

В ходе эксперимента вещество добавляли в еду беременным мышам, причем количества были рассчитаны так, чтобы не превышать установленную Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) безопасную дозу. Родившимся мышатам ученые делали инъекции лептина — «гормона сытости». Измерив ответ организмов мышат и их матерей, они выяснили, что у них снижена на него чувствительность. В течение 2х дней после воздействия мыши из контрольной группы, которая не подвергалась воздействию «бисфенола А», потеряли больше массы. Отсюда ученые сделали вывод, что «бисфенол А» может быть связан с ожирением и другими проблемами со здоровьем и у людей.

Предыдущие исследования показали, что «бисфенол А» накапливается в организмах 90% людей, проходивших тестирование.

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