Если годам к 20-25 вы (не без оснований) считали себя сексуально грамотной, установили спираль или подобрали гормональный контрацептив и успокоились, то сейчас совпали два обстоятельства: ваш гинеколог, цокая языком, сообщил, что «от спирали надо отдохнуть», или что «в вашем возрасте с гормонами надо быть осторожнее». А тут как раз и дочка вступила в пубертатный период — надо ей что-то объяснять… Ну что же, вернемся к изученному материалу.

Нона Овсепян Гинеколог-эндокринолог Медицинской компании «Инвитро»

За прошедшие 20 лет (да что уж там, за 2000 прошедших лет!) информация о естественных методах контрацепции существенных изменений не претерпела. Хотя высокие технологии вторглись даже в эту консервативную сферу. Что же нам известно?

Календарный метод

Сексом можно заниматься «неделю до месячных и неделю после». Такой режим более или менее приемлем для подростков, встречающихся иногда и урывками. В стабильной супружеской паре (особенно если секс и так бывал не чаще двух раз в неделю) три недели полного воздержания — это не радость. А гарантии все равно никакой: на фоне гормональной нестабильности (как в подростковом возрасте, так и после 40 лет) возможны ранние или поздние овуляции — просчитаться очень легко.

Измерение базальной температуры

Один из проверенных старых методов определения овуляции. Каждое утро при пробуждении, не вставая с постели, нужно ввести градусник (можно электронный, но предпочтительнее ртутный) во влагалище или в анальное отверстие на пять минут. Ежедневно, с первого дня цикла, следует вести запись полученных показаний и выстраивать температурную кривую. В день овуляции за счет резкого скачка прогестерона происходит повышение температуры на 0.5-0.7 градусов, которое сохраняется один-два дня. Такой метод оправдан, если беременность вас интересует больше, чем секс. В контрацептивных целях это чистый мазохизм. Представьте, что пару месяцев вы воздерживаетесь от секса совсем, чтобы выстроить и сравнить графики, фиксируете изменения температуры накануне овуляции, а потом всю жизнь перед тем, как допустить к себе родного мужа, вставляете в прямую кишку термометр…

Оценка шеечной слизи

Разрыв фолликула с выходом из него яйцеклетки всегда сопровождается определенными изменениями в женских половых органах. Влагалищные выделения и шеечная слизь становятся более вязкими, тягучими... Надо быть очень объективным человеком, чтобы сказать себе: «Да, вот сегодня они загустели — секса не будет. А сегодня опять жиденькие — значит, можно». Подросткам такой метод не подойдет в связи с легкомысленностью, взрослым женщинам — в связи с опасностью перестраховаться и навсегда остаться без секса. Не говоря уже о том, что к 40 годам характер выделений может меняться и по другим причинам.

Тесты на овуляцию

Это как раз те высокие технологии, о которых мы говорили в начале. Они гораздо менее трудоемки, чем измерение температуры, и гораздо более объективны, чем ощупывание слизи. Тест определяет наступление овуляции по моче или по слюне. И, теоретически, если овуляцию зафиксировали, то следует пять-семь дней воздержаться от секса… И столько же, оказывается, надо было воздерживаться накануне… Производители честно предупреждают: этот прибор предназначен для планирования беременности, он не должен восприниматься как метод контрацепции!

Прерванный половой акт (ППА)

Чем чаще вы занимаетесь сексом, тем выше ваши риски. Во время секса, еще до эякуляции, происходит незначительное выделение семенной жидкости — и, при хорошей двигательной активности сперматозоидов, вероятность зачатия высока. Для оплодотворения, как известно, нужен всего один сперматозоид и одна созревшая яйцеклетка.

К тому же ППА не лучшим образом влияет на мужское здоровье. Регулярное применение этого метода может привести к атонии простаты за счет замедления оттока крови от предстательной железы. В конечном итоге это может привести к нарушению эректильной функции.

Лактация

Пока вы кормите грудью, беременность не наступит. Но если бы все так четко работало, откуда бы брались погодки?

Лактационная аменорея может рассматриваться как один из контрацептивных методов. В связи с повышением уровня пролактина происходит подавление овуляции. При исключительно грудном вскармливании по требованию уровень пролактина держится на стабильном уровне, обеспечивая контрацептивный эффект. При недостатке грудного молока, кормлении по часам, введении «докорма» метод не работает! Как правило, у женщин, рожавших после 35 лет, уровень пролактина значительно ниже, чем в более ранних возрастных категориях — так что им вовсе не следует рассматривать лактацию как метод естественной контрацепции.

Возраст

Любой гинеколог может вспомнить историю, когда женщина «думала, что месячные прекратились из-за климакса», а оказалось — беременность. Возраст, знаете ли, вообще очень относительное понятие. И дочкам надо знать: первая овуляция наступает раньше, чем первая менструация. Поэтому беременность до менархе возможна.

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